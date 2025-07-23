Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu

44 yaşındaki dünyaca ünlü pop yıldızı Christina Aguilera, Londra'da gerçekleşen "Burlesque: The Musical" adlı müzikalin dünya prömiyerine cesur bir elbiseyle katıldı. İnce ip detaylı siyah elbisesi, iç çamaşırını belli edecek kadar transparan olunca tüm gözler ona çevrildi.

Gümüş takılar ve dikkat çekici kırmızı ruju ile görünümünü tamamlayan Christina, kırmızı halıda poz verirken yapımcı Steve Antin ile de objektiflere poz verdi. İkili keyifli halleriyle dikkat çekti, Antin şarkıcının yanağına sevgi dolu bir öpücük kondurdu.

Galada Christina dışında pek çok ünlü isim de vardı: Michael Marouli, Georgina Castle, Matt Goss, Nick Collier gibi oyuncular da geceye katıldı.

Manchester'daki kapalı gişe başarısının ardından müzikal, 6 Eylül 2025'e kadar yalnızca sınırlı bir süre için Londra'daki Savoy Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Aguilera da oyunu izlemek üzere salondaki yerini aldı.

Hatırlanacağı üzere, Christina Aguilera 2010 yılında vizyona giren "Burlesque" adlı müzikal filmle oyunculuğa adım atmış ve büyük ilgi görmüştü. Şimdi aynı hikâye, sahneye uyarlanarak müzikal olarak geri döndü.

Ancak son dönemde sadece müzik ya da oyunculuğuyla değil, dış görünüşüyle de gündemde. Gözle görülür derecede zayıflayan Aguilera'nın estetik operasyon geçirdiği ya da kilo verdirici ilaçlar kullandığı iddiaları sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Özellikle yüz hatlarındaki değişim, bazı estetik uzmanlarının da dikkatini çekmiş durumda.

Bazı cerrahlar, yüz hatlarının daha gergin görünmesinin, muhtemel bir mini yüz germe operasyonu sonucu olabileceğini söylüyor. Ayrıca 2010 yılında koltuk altındaki iz nedeniyle göğüs estetiği yaptırdığı da daha önce gündeme gelmişti.

Christina, tüm bu söylentilere doğrudan yanıt vermese de, artık insanların ne düşündüğünü umursamadığını açıkça belirtiyor. Glamour dergisine verdiği röportajda şu sözleri dikkat çekti:

"Gençken vücudum daha inceydi ve insanlar bu halimi seviyordu. Ama yaş aldıkça değişiyorsun. Dolgunlaştığımda, 'Aman Tanrım, kalınlaşıyor' dediler. Endüstride bile bu baskıyı yaşadım. Ama artık olgunlaştım ve şunu açıkça söyleyebilirim: Kimin ne düşündüğü umurumda değil."