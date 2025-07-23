Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
23.07.2025 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Haber Videosu

Pop yıldızı Christina Aguilera, 'Burlesque: The Musical' adlı müzikalin dünya prömiyerine dikkat çeken bir elbiseyle katıldı. Siyah, iç çamaşırını belli edecek kadar transparan elbisesi ve kırmızı rujlu makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Aguilera, yapımcı Steve Antin ile de kırmızı halıda poz verdi.

44 yaşındaki dünyaca ünlü pop yıldızı Christina Aguilera, Londra'da gerçekleşen "Burlesque: The Musical" adlı müzikalin dünya prömiyerine cesur bir elbiseyle katıldı. İnce ip detaylı siyah elbisesi, iç çamaşırını belli edecek kadar transparan olunca tüm gözler ona çevrildi.

Gümüş takılar ve dikkat çekici kırmızı ruju ile görünümünü tamamlayan Christina, kırmızı halıda poz verirken yapımcı Steve Antin ile de objektiflere poz verdi. İkili keyifli halleriyle dikkat çekti, Antin şarkıcının yanağına sevgi dolu bir öpücük kondurdu.

Galada Christina dışında pek çok ünlü isim de vardı: Michael Marouli, Georgina Castle, Matt Goss, Nick Collier gibi oyuncular da geceye katıldı.

Manchester'daki kapalı gişe başarısının ardından müzikal, 6 Eylül 2025'e kadar yalnızca sınırlı bir süre için Londra'daki Savoy Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Aguilera da oyunu izlemek üzere salondaki yerini aldı.

Hatırlanacağı üzere, Christina Aguilera 2010 yılında vizyona giren "Burlesque" adlı müzikal filmle oyunculuğa adım atmış ve büyük ilgi görmüştü. Şimdi aynı hikâye, sahneye uyarlanarak müzikal olarak geri döndü.

Ancak son dönemde sadece müzik ya da oyunculuğuyla değil, dış görünüşüyle de gündemde. Gözle görülür derecede zayıflayan Aguilera'nın estetik operasyon geçirdiği ya da kilo verdirici ilaçlar kullandığı iddiaları sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Özellikle yüz hatlarındaki değişim, bazı estetik uzmanlarının da dikkatini çekmiş durumda.

Bazı cerrahlar, yüz hatlarının daha gergin görünmesinin, muhtemel bir mini yüz germe operasyonu sonucu olabileceğini söylüyor. Ayrıca 2010 yılında koltuk altındaki iz nedeniyle göğüs estetiği yaptırdığı da daha önce gündeme gelmişti.

Christina, tüm bu söylentilere doğrudan yanıt vermese de, artık insanların ne düşündüğünü umursamadığını açıkça belirtiyor. Glamour dergisine verdiği röportajda şu sözleri dikkat çekti:

"Gençken vücudum daha inceydi ve insanlar bu halimi seviyordu. Ama yaş aldıkça değişiyorsun. Dolgunlaştığımda, 'Aman Tanrım, kalınlaşıyor' dediler. Endüstride bile bu baskıyı yaşadım. Ama artık olgunlaştım ve şunu açıkça söyleyebilirim: Kimin ne düşündüğü umurumda değil."

Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu

Etkinlikler, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Londra, Yaşam, Dünya, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Haci Mehmet DOGAN:
    Christina nın donundan bize ne 0 0 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    NASI SEVEN LE BÖYLE HABERLERİ SAPIK BADEM EDİTÖR 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi’ne rekor ceza Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi'ne rekor ceza
Sakarya ve Bilecik’te ciğerlerimiz yanıyor Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı Sakarya ve Bilecik'te ciğerlerimiz yanıyor! Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü
İtalya’da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü İtalya'da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü
Galatasaray, Bankalar Birliği’nden resmen çıktı Galatasaray, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı

15:22
Sakarya’daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
Sakarya'daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
20:43
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
19:50
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
19:49
Yaşlı adam, selamını almayan kişiye demediğini bırakmadı
Yaşlı adam, selamını almayan kişiye demediğini bırakmadı
19:41
Nefes borusuna kaçan mısır tanesi 5 ay sonra ortaya çıktı
Nefes borusuna kaçan mısır tanesi 5 ay sonra ortaya çıktı
19:34
Trabzonspor Teklic’in sözleşmesini feshetti
Trabzonspor Teklic'in sözleşmesini feshetti
19:30
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 15:37:32. #7.12#
SON DAKİKA: Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.