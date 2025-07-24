10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia - Son Dakika
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10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia

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10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
24.07.2025 10:46
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10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
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Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınında 10 kişi şehit oldu. Görgü tanığı, yangın söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan görevlilerin mağaraya sığındığını, ancak yangının yön değiştirerek mağarayı sardığını ve ekibin burada can verdiğini iddia etti.

Türkiye'nin yüreği Eskişehir Seyitgazi'deki yangından gelen 10 şehit haberiyle yandı. Görgü tanıkları, söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan görevlilerin mağaraya sığındığını, daha sonra ise yangının yön değiştirerek mağarayı sardığını iddia etti.

Görgü tanığının yaptığı açıklamaya göre; "Ben 112 Acil ekibine sordum. Dokuz kişinin etrafını yangın sarmış. Çocuklar kaçalım derken mağaraya giriyorlar. Orada dumandan zehirlenmişler. 112 ekibi 9 cenazeyi mağaradan çıkarmış Diğer 2 şehit ise Seyitgazili ve Kümbetli. Onları da yanık şekilde bulmuşlar, birbirlerine sarılmış şekilde." diye konuştu.

AKUT YÖNETİM KURULU BAŞKANI EKİBİN MAĞARADA MAHSUR KALDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

10 şehit haberi gelmeden saatler önce AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan yangın söndürme ekibinin mağarada mahsur kaldığını söylemişti. Doğan o açıklamasında, "Arkadaşlar mağarada. Orman alanında yangın ortasında kaldılar. Şu anda onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yangının olduğu alanda telsiz ve telefon iletişimi mümkün değil. Role kurmamıza rağmen telsizden haberleşemedik. Şu anda haber alamadıgımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere çalışmalar bakanlık tarafından başlatıldı. Gökyüzünden müdahaleler için de araçlar geliyor, uçaklar geliyor. Biz de şu anda haber bekliyoruz. Mağaraya gizlendikleri yönünde İHA görüntüsü olduğu söyleniyor. Onunla ilgili teyitli bir bilgi de yok. Şu anda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan alevlerin ortasında kalarak şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu. Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.

10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia

BAKAN YUMAKLI: DEĞİŞEN RÜZGARIN ALEVLERE ÇEVİRMESİ İLE YANGININ İÇİNDE KALDILAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, "Ülkemizde 11 büyük yangın çıktı, olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarla mücadele ederek yangınlara karşı koyduk. Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok. Ancak Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyon'a geçen yangınla alakalı 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu olmak üzere 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevlere çevirmesi ile yangının içinde kaldılar. Arkadaşlarımızdan 14 tanesi şu an farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında. Ancak ne yazık ki, 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT çalışanı kardeşimizi kaybettik. Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1, Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırına gelen 1 olmak üzere 7 yangınla mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve hava değişkenlikleri bizi bekliyor. 86 milyon vatandaşımız ekstra dikkat. Başka söyleyecek söz bulamıyorum, 1 Haziran'dan itibaren bundan bahsettik, çok yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik, milletimizin başı sağolsun" dedi.

10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia

ORMAN ŞEHİTLERİNİ GÖREN EKİBİN LİDERİ O ANLARI ANLATTI

Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun bulunduğu alandan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin, son anda ayrıldığı ortaya çıktı.

"GİDELİM DEDİK, MÜDAHALE EDİYORLARDI"

OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaptığı açıklamada, söz konusu ekibin kendilerine yakın alanda yangına müdahale ettiğini anlattı.

İçinde bulunduğu ekibin de aynı bölgede alevlerle mücadele ettiğini belirten Temel, "Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. 'Gidelim' dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler." diye konuştu.

"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Eskişehir'de başlayan ve Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarında süren yangına müdahale esnasında şehit olan 5 AKUT ve 5 orman çalışanına Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Orman Yangını, Seyitgazi, Eskişehir, 3-sayfa, Güncel, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia - Son Dakika

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