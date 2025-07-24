Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisi oranları yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan düzenleme kapsamında, ÖTV Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan bazı binek otomobillerin vergi oranları ve matrahları güncellendi. Değişiklik; benzinli, dizel, LPG'li, hibrit ve elektrikli araçları kapsıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte, elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Şarj edilebilir hibrit araçlarda oran yüzde 45, diğer hibritlerde ise yüzde 70 oldu. İçten yanmalı motorlu otomobillerde ise oranlar yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar çıkıyor. Pick-Up tarzı araçlarda ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.
Motor hacmi 1.4 litreyi geçmeyen araçlar için:
Motor hacmi 1.4–1.6 litre arası olanlar için:
Motor hacmi 1.6–2.0 litre arası olanlar:
Motor hacmi 2.0 litreyi geçen araçlar:
Elektrikli otomobillerde 160 kW altı motor gücüne sahip modeller için matrah eşiği 1.450.000 TL'den 1.650.000 TL'ye çıkarıldı.
160 kW üzeri motor gücüne sahip elektrikli araçlarda ise:
İçten yanmalı modellerde ÖTV oranları hem yükseldi hem de bazı sınıflarda düşürüldü. Özellikle:
Elektrikli otomobillerde, vergiler dahil satış fiyatı yaklaşık 1.950.000 TL altında olan modeller için geçerli olan yüzde 10'luk ÖTV oranı yüzde 25'e yükseltildi. Bu kapsamda, yerli üretim Togg T10X ve ithal Tesla Model Y Juniper SR gibi modellerin vergi yükü artacağından, satış fiyatlarının da yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller - Son Dakika
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