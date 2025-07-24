Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller

Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisi oranları yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan düzenleme kapsamında, ÖTV Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan bazı binek otomobillerin vergi oranları ve matrahları güncellendi. Değişiklik; benzinli, dizel, LPG'li, hibrit ve elektrikli araçları kapsıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte, elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Şarj edilebilir hibrit araçlarda oran yüzde 45, diğer hibritlerde ise yüzde 70 oldu. İçten yanmalı motorlu otomobillerde ise oranlar yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar çıkıyor. Pick-Up tarzı araçlarda ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.

YENİ ÖTE ORANLARI VE MATRAHLAR

Motor hacmi 1.4 litreyi geçmeyen araçlar için:

Vergisiz fiyatı 650.000 TL altı: %70 ÖTV

650.000–900.000 TL arası: %75 ÖTV

900.000–1.100.000 TL arası: %80 ÖTV

1.100.000 TL üzeri: %90 ÖTV

Motor hacmi 1.4–1.6 litre arası olanlar için:

Vergisiz fiyatı 850.000 TL altı: %75 ÖTV

850.000–1.100.000 TL arası: %80 ÖTV

1.100.000–1.650.000 TL arası: %90 ÖTV

1.650.000 TL üzeri: %100 ÖTV

Motor hacmi 1.6–2.0 litre arası olanlar:

Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altı: %150 ÖTV

Üstü: %170 ÖTV

Motor hacmi 2.0 litreyi geçen araçlar:

Tüm modeller için %220 oranında ÖTV uygulanacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLLERİN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİ

Elektrikli otomobillerde 160 kW altı motor gücüne sahip modeller için matrah eşiği 1.450.000 TL'den 1.650.000 TL'ye çıkarıldı.

1.650.000 TL altındaki modeller: %25 ÖTV

Üstündeki modeller: %55 ÖTV

160 kW üzeri motor gücüne sahip elektrikli araçlarda ise:

1.650.000 TL altı modeller: %65 ÖTV

Üstü: %75 oranında vergilendirilecek.

İÇTEN YANMALI ARAÇLARDA DÜŞÜŞ VE ARTIŞ BİR ARADA

İçten yanmalı modellerde ÖTV oranları hem yükseldi hem de bazı sınıflarda düşürüldü. Özellikle:

1.4 litre ve altı motor hacmine sahip, vergisiz fiyatı 1.290.000 TL'ye kadar olan modellerde ÖTV oranı %80'den %70'e indirildi.

Aynı motor grubunda, 1.944.000 TL'ye kadar olan modellerde ise oran %80'den %75'e düşürüldü.

İŞTE ETKİLENECEK MODELLER

Elektrikli otomobillerde, vergiler dahil satış fiyatı yaklaşık 1.950.000 TL altında olan modeller için geçerli olan yüzde 10'luk ÖTV oranı yüzde 25'e yükseltildi. Bu kapsamda, yerli üretim Togg T10X ve ithal Tesla Model Y Juniper SR gibi modellerin vergi yükü artacağından, satış fiyatlarının da yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.

İŞTE YENİ OTOMOBİL FİYATLARI