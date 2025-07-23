Canlı yayında bir garip "yumurta pişirme" deneyi! İzleyenler pek inanmadı

Aşırı sıcakların etkisini artırdığı günlerde medya kuruluşları da çarpıcı yayınlarla durumu gözler önüne sermeye çalışıyor. CNN Türk canlı yayınında yapılan "asfaltta yumurta pişirme" denemesi ise tartışmaları beraberinde getirdi.

ASFALTTA YUMURTA PİŞİRMEYE ÇALIŞTILAR

CNN Türk muhabiri, hava sıcaklıklarına dikkat çekmek amacıyla canlı yayında bir tava içerisine yumurta kırdırarak asfaltın üzerine bıraktı. Amaç, tavanın içindeki yumurtanın yalnızca güneşin etkisiyle pişip pişmeyeceğini göstermekti. Ancak yumurta bir süre ekranda herhangi bir değişime uğramadı.

"ARKADA PİŞİRİP YAYINA VERDİLER"

Muhabir, deney süresince çevredeki vatandaşlarla sıcak hava hakkında röportaj yaparak yayını sürdürdü. Yaklaşık 10 dakika sonra yeniden ekrana getirilen tavada, yumurtanın pişmiş bir halde olduğu görüldü. Ancak bu durum izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. İzleyiciler ekrana gelen yumurtanın ilk konulanla aynı olmadığını savunarak "Arkada pişirip yayına verdiler", "Bir tane yumurta koca bir tavayı nasıl doldurdu?" şeklindeki yorumlarla şüphelerini dile getirdi.