Çankırı'da bir çocuk rüzgarda ters dönen Türk bayraklarını düzeltti

Çankırı'da rüzgarda ters dönen Türk bayraklarını düzelten bir çocuğun görüntüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Terörsüz Türkiye" etkinlikleri kapsamında, Abdülhalik Renda Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'na AK Parti Gençlik Kolları tarafından Türk bayrakları asıldı.

Rüzgar nedeniyle bazı bayraklar ters döndü.

Yoldan geçen bir çocuk bayrakları düzeltti.

O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.