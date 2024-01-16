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Çankırı'da Drift Yapan Sürücüye 32 Bin TL Para Cezası - Son Dakika
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Çankırı'da Drift Yapan Sürücüye 32 Bin TL Para Cezası

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir sürücü, otomobille sokak ortasında drift atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Olayı kayıt altına alan bir vatandaşın ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 671-D maddesi gereğince 32 bin 233 TL para cezası uygulandı. Ayrıca ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da trafikten men edildi.

16.01.2024 - 10:24,
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ÇANKIRI'da drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücüye 32 bin TL para cezası uygulandı.

Kurşunlu ilçesinde bir sürücü, 13 Ocak Cumartesi günü sabaha karşı otomobille sokak ortasında drift atmaya başladı. Sesten rahatsız olan bir vatandaş, olay anını cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak, durumu emniyete bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 671-D maddesi uyarınca 32 bin 233 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu ve araç trafikten menedildi.

Çankırı\'da Drift Yapan Sürücüye 32 Bin TL Para Cezası
Kaynak: DHA
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Kurşunlu, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Drift Yapan Sürücüye 32 Bin TL Para Cezası - Son Dakika
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