Çankırı'da Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Oyuncak Hediye Edildi

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Çankırı'da Kurban Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Sabiha Anne Kız Öğrenci Yurdu idarecileri, personeli ve öğrenciler, Çankırı Devlet Hastanesi çocuk servisini ziyaret etti.

"Şifa Oyuncakları Projesi" kapsamında tedavi gören çocuklara oyuncak hediye edildi, geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Kurban Bayramı öncesi hastanedeki minik çocukların yüzleri güldürülürken, çocuklar da kendilerini ziyaret edenlere teşekkür etti.