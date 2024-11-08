Çankırı'da Kaza: 14 Yaralı

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Çankırı'da midibüs, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 18 LE 111 plakalı midibüs, İstanbul- Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde yol kenarında park halindeki E.Ö'ye ait 34 MBP 477 plakalı tıra arkadan çarparak devrildi.

Devrilen midibüse de bu sırada arkadan gelen M.K. yönetimindeki 34 HZ 2272 plakalı hafif ticari araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 1'i ağır, 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.