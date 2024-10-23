Çankırı'da Minik Öğrenciler Gazeteciler Günü'nü Kutladı

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Çankırı'da minik öğrenciler, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Çerkeş'te faaliyet gösteren yerel basın, Çerkeş Belediyesi Zehra Anne Gündüz Çocuk Bakımevi'ne davet edildi.

Bakımevi sorumlusu Nadide Düşünmez tarafından kurum hakkında bilgi verilirken, basın mensupları da iletişim araçları, gazete, gazetecilik ve merak edilen mesleki terimleri minik öğrencilere anlattı.

Minik öğrenciler, kendilerine kitap okuyan basın mensuplarına teşekkür ederek gazetecilerin gününü kutladı.