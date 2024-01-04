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Çankırı'da Öğrenciler Enerji Tasarrufu İçin Harekete Geçiyor - Son Dakika
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Çankırı'da Öğrenciler Enerji Tasarrufu İçin Harekete Geçiyor

Çankırı'da Mareşal Çakmak Ortaokulu tarafından başlatılan 'Enerji Dedektifi Projesi' ile öğrenciler, ev ve okullarındaki faturalarda tasarruf sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında öğrenciler, elektrik ve su faturalarını kayıt ettirerek tasarruf bilincini geliştiriyor. Ayrıca okul içinde belirlenen 'enerji dedektifleri' de açık kalmış lambaları ve muslukları kontrol ederek enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. Proje ile yaklaşık yüzde 20 tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Çankırı\'da Öğrenciler Enerji Tasarrufu İçin Harekete Geçiyor
04.01.2024 - 12:17,
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Çankırı'da başlatılan "Enerji Dedektifi Projesi" ile öğrenciler ev ve okullarındaki faturalarda tasarruf sağlayacak.

Mareşal Çakmak Ortaokulu tarafından öğrencilerde tasarruf bilinci oluşturulması amacıyla kasım ayında başlatılan proje kapsamında her sınıftan bir temsilci belirlendi.

Haziran ayına kadar öğrenciler her ay getirdikleri elektrik ve su faturalarını sınıf temsilcilerine vererek kayıt edilmesini sağlayacak.

Ayrıca okul içinde de belirlenen "enerji dedektifleri" de teneffüs sonrası okulu gezerek açık kalmış lambaları ve muslukları kontrol ediyor.

Hem okulun hem de ailenin dahil olduğu enerji tasarrufu projesinde yaklaşık yüzde 20 tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Okul Müdürü Ayşe Yiğitoğlu, AA muhabirine, tasarrufu bir yaşam biçimi, alışkanlık haline dönüştürmek istediklerini söyledi.

Enerjinin önemine dikkati çeken Yiğitoğlu, "Çocuklarımızla bunu nasıl geliştirebileceğimizi düşündük. Önce okulumuzda böyle bir çalışmaya başlamak istedik ve Enerji Dedektifi Projesi adı altında 'Var mı azaltan?' sloganıyla böyle bir çalışmaya başladık." dedi.

Projenin tüm okulu aynı zamanda velileri de kapsadığını dile getiren Yiğitoğlu, "Proje kapsamında öğrencilerimiz teneffüslerde kendi alanlarındaki açık kalmış elektrikleri varsa muslukları kapatarak hem arkadaşlarına örnek olacaklar hem de bunu bir alışkanlık haline dönüştürecekler. Evlerinde de aynı şekilde davranmalarını bekliyoruz. Böylece ailelerinde hem okulumuzda bir enerji tasarrufu hareketi başlattığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık yüzde 20 tasarruf hedefliyoruz"

Projeyi okulda bir öğretmenin koordine ettiğini, her sınıftan sorumlu bir öğrencinin getirilen faturaları not ettiğini anlatan Yiğitoğlu, şöyle devam etti:

"15 Haziran'a kadar yani okullar kapanana kadar yaklaşık yüzde 10, yüzde 20 gibi bir tasarruf hedefliyoruz. Bunun da sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz. Yıllar boyu sürebilir. Bir alışkanlık haline getireceğiz. En çok tasarrufu sağlayan öğrencilerimize de kendi imkanlarımız ölçüsünde ödüllerimiz olacak. Enerji çok kıymetli bir kaynak. Doğaya duyarlı, temiz enerjiyi önceleyen, enerji verimliliğini bilen bir nesil aslında ülkemizin sahip olacağı en doğal kaynak, insan kaynağı. Enerji çok kıymetli bir varlık ve dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için bunu daha verimli, daha temiz ve daha duyarlı kullanmamız gerekiyor."

Öğrencilerden Ahmet Kavcık da okuldaki enerji dedektiflerinden biri olduğunu söyledi.

Enerji tasarrufunun önemine vurgu yapan Kavcık, "Ülkemizde elektrik çok fazla kullanılıyor, yeteri kadar tasarruf yapılmıyor. Biz de buna engel olmak için hem okulda hem de evimizde elektrik ve suları kapatarak tasarruf yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Okulun 7. sınıf öğrencilerinden Nihal Tekbaş da tasarrufun okula ve Türkiye'ye büyük katkılar sağlayacağını kaydederek, "Teneffüslerden sonra okulda açık olan ışıkları ve suları kapatıyoruz. Evde de bunu sürdürdüğüm için ailem çok memnun oldu." ifadelerini kullandı.

Adem Emin Ballı da "Biz de gereksiz açık elektrik ve su gördüğümüzde kapatıyoruz, arkadaşlarımızı da uyarıyoruz. Evde ailemize de tasarruf yapmaları konusunda uyarılar yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Çankırı, Çevre, Enerji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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