Çankırı'da öğrencilerden 10 Kasım'a özel "Gençliğe Hitabe" videosu - Son Dakika
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Çankırı'da öğrencilerden 10 Kasım'a özel "Gençliğe Hitabe" videosu

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Çankırı'nın Orta ilçesinde öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla Gençliğe Hitabe'yi seslendirdikleri video hazırladı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla Gençliğe Hitabe'yi seslendirdikleri video hazırladı.

Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında hazırladıkları videoda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Orta ilçesi ile Kalfat, Dodurga ve Yaylakent beldeleri ile Elmalı köyünün farklı noktalarında gerçekleştirilen çekimlerde öğrenciler, Gençliğe Hitabe'nin bölümlerini sırayla seslendirdi.

Öğrencilerin seslendirdiği bölümlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan videoda, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerine de yer verildi.

Atatürk'ün fotoğraflarının da kullanıldığı video, öğrencilerin okul önünde bir araya geldiği görüntülerle tamamlandı.

İlçedeki anma programında gösterilen video, katılımcıların beğenisini topladı.

Kaynak: AA
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