Çankırı'da Organ Bağışı Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da Organ Bağışı Düşüyor

Çankırı\'da Organ Bağışı Düşüyor

Çankırı'da organ bağışlarında azalma tespit edildi. Sağlık müdürlüğü farkındalık artırma çalışmaları yapıyor.

13.11.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da son yıllarda organ bağışlarında azalma görüldüğünü bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı'da 2019 yılında 436, 2020 yılında 202, 2021 yılında 18, 2022 yılında 14 ve 2023 yılında 24 kişinin organ bağışında bulunduğu belirtildi.

Koronavirüs salgını sonrasında organ bağışında düşüş olduğuna işaret edilen açıklamada, bu yıl şimdiye kadar organ bağışı sayısının 40 olduğu, bu sayının yükseltilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü olarak çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Çankırı'da yaşayan ve organ bağışına dikkat çekmek isteyen bir vatandaşın ise İl Sağlık Müdürlüğüne gelerek bağışta bulunduğu vurgulandı.

İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya'yı makamında ziyaret ederek organ bağışında bulunan Yücel Karsavuran'ın organ bağış kartını Sarıkaya'dan aldığı kaydedildi.

Açıklamada Karsavuran'ın, "Bir hayat çok önemlidir. Ben öldükten sonra zaten organlarım bir işe yaramayacak ama bu şekilde bir cana hayat olacak. Hem de gönlüm daha rahat olur. Herkese sesleniyorum, siz de organ bağışında bulunun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Organ Bağışı Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
22:52 Hamit Altıntop’tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler
22:46 YSK’den ’elektronik seçim’ açıklaması YSK'den 'elektronik seçim' açıklaması
22:42 ABD’nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
22:29 HÜRJET’in ikinci prototipi şehitlerimizin isimleriyle uçtu HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin isimleriyle uçtu
22:19 Jose Mourinho’yu dev kulübe önerdiler Jose Mourinho'yu dev kulübe önerdiler
21:56 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’’İsrail Türkiye’ye saldırır mı’’ sorusuna dikkat çeken yanıt Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ''İsrail Türkiye'ye saldırır mı?'' sorusuna dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 16:59:23. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Organ Bağışı Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.