Çankırı\'da Ramazan ayında mart karı: İlçe beyaza büründü

Marvel 1943: Rise of Hydra Fragmanı Yayınlandı

Marvel Games ve Skydance New Media, Marvel 1943: Rise of Hydra için yeni fragman yayınladı. Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan bir süper kahraman oyunu olacak ve Kaptan Amerika ve Black Panter gibi karakterlere yer verecek. Fragman, dört oynanabilir kahramanın ortak düşmanlarıyla yüzleşirken kuracakları bağı gözler önüne seriyor. Oyunun çıkış tarihi 2025 olarak planlanıyor.