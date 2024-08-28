Çankırı'da trafik denetimlerinde 2.7 milyon lira ceza kesildi

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Çankırı'da polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere toplam 2 milyon 746 bin 358 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ağustos tarihlerinde yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında 1378 araç sürücüsüne 2 milyon 746 bin 358 lira ceza kesildi, 55 araç trafikten men edildi, 4 aranan kişi de yakalandı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık çalışmaları kapsamında 270 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 8 elektronik sigara, 9 bitkisel ve kimyasal ürün, 14 kilo 78 gram tütün, 1 tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, 3 bıçak ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.