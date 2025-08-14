Çankırı Belediyesi ve TOGG Team Türkiye işbirliğiyle Çankırı'da, Türkiye'nin en uzun Togg konvoyu gerçekleştirildi.

Çankırı 4. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenen etkinliğe farklı illerden gelen yaklaşık 60 Togg sahibi katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda buluşan Togg sürücüleri, burada yapılan kahvaltı etkinliğinin ardından konvoy ile Çankırı Yeraltı Tuz Şehri'ne hareket etti.

TOGG Team Türkiye tarafından yapılan yazılı açıklamada, konvoyun Türkiye'nin en uzun Togg konvoyu olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Team Türkiye Başkanı Abdurrahim Benli, "Çankırı'ya 60 araç ile geldik. Aynı zamanda benim de memleketim olan Çankırı'da, Keloğlan ve yoldaşı Karakaçan'ın da bulunduğu Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret ettik. Bu anlamlı günde bizleri ağırlayan Çankırı Valimize ve Çankırı Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve vatandaşlar katıldı.