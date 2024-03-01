Çankırı'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla "farkındalık yürüyüşü" düzenlendi.
Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar Karatekin Parkı'nda bir araya geldi.
Ellerinde pankartlarla Atatürk Bulvarı üzerinden alışveriş merkezi önüne kadar yürüyen grup, burada düzenlenen törene katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, burada yaptığı konuşmadı, Yeşilay'ın 104 yaşında olduğunu hatırlattı.
Yeşilay'ın Türkiye'nin en saygın kuruluşlarından olduğunu belirten Özcan, "Başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlara bağımsız, sağlıklı ve insan onuruna yaraşır bir gelecek tesis etmek için kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Yeşilay 104 yaşında. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele eden ve toplumun zararlı alışkanlıklarından korunması için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay 120 şube, 107 danışmanlık merkezi, 2 rehabilitasyon merkezi, 100 bini aşan gönüllüsü ve 97 ülke Yeşilay'ı ile hizmet veriyor. Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilgilendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana kamuya yararlı cemiyetler arasında yer almaktadır." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Çankırı Yeşilay Spor Kulübü sporcuları tarafından gösteri sunuldu.
Gösterinin ardından katılımcılar Yeşilay, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce açılan bağımlılıkla mücadele stantları ziyaret edildi.
Programa, kurum müdürleri, Yeşilay gönüllüleri, Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Yeşilay Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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