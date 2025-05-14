Çankırı Kalesi'nden düşerek mahsur kalan kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Çankırı Kalesi'ne çıkan E.M. (24) dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Dağlık alanda mahsur kalan genci görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla E.M. bulunduğu yerden kurtarıldı.
Olay yerindeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı Kalesi'nde Düşen Genç Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?