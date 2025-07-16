Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Çankırı\'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
16.07.2025 00:12
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Çankırı'nın Orta, Korgun, Şabanözü ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Çankırı'nın Orta, Korgun, Şabanözü ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci ile belde belediye başkanlarının konuşmasının ardından şiirler okundu, sinevizyon gösterisi sunuldu.

Törene katılan 15 Temmuz şehitlerinden Uhud Kadir Işık ve Erkan Er'in aileleri, duygu dolu anlar yaşadı.

Korgun

Korgun'da yürüyüş ile başlayan programda vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Korgun Belediyesi önünden Kaymakamlığa kadar yürüdü.

Burada devam eden programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitabının dinlenmesinin ardından sinevizyon gösterisi sunuldu.

Programa, Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şabanözü

Şabanözü'ne ilçe merkezinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kaymakam Emre Urhan, burada yaptığı konuşmada, milletin Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda sergilemiş olduğu birlik ve beraberlik ruhunun 15 Temmuz gecesinde de ecdadına yaraşır şekilde bir kez daha yaşatıldığını söyledi.

15 Temmuz şehidi Serhat Önder'in babası İsmet Önder de acısının tarif edilemez olduğunu dile getirerek, "Şunu söyleyebilirim ki bir baba ve annenin yüreğine düşen ateş sadece bir evladın gidişiyle değil vatan sevgisi ile yanar. Oğlum bir baba olarak bana dünyanın en ağır ama en şerefli yükünü bıraktı, şehit babası olmayı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ait slayt gösterisi sunuldu, Şabanözü Müftülüğüne ait ilahi grubu ilahiler okudu.

Dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, Şehit Serhat Önder'in annesi, eşi ve oğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramören

Bayramören ilçesinde Merkez Camisi'nde okunan Mevlid-i Şerif'in ardından etkinlikler ilçe merkezinde devam etti.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Çeşitli etkinliklerin ardından program sona erdi.

Törene Kaymakam Hikmet Saka, Belediye Başkanı Raşit Güngör, gaziler, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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