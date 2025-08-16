Çankırı Tuz Festivali\'nde F-16 Gösterisi

Çankırı'da düzenlenen 4. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında F-16 savaş uçakları tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.
Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 151. Filo tarafından yapılan gösteri uçuşunda 3 F-16 savaş uçağı yer aldı.
Uçaklar, festival etkinlikleri çerçevesinde kentin semalarında alçak irtifa ve akrobasi uçuşları gerçekleştirdi.
Katılımcılar, gösteriyi ilgiyle izledi.
