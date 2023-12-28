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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Şabanözü ilçesine ziyarette bulundu - Son Dakika
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Şabanözü ilçesine ziyarette bulundu

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Şabanözü ilçesine ziyarette bulunarak köy ve mahallelerin sorunlarını dinledi. Vali Taşolar, toplantıda ilgili müdürlerden bilgi alarak sorunların çözüleceğini ifade etti. Ziyarete Vali Yardımcısı, Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer ilçe kurum müdürleri de katıldı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Şabanözü ilçesine ziyarette bulundu
28.12.2023 - 14:51,  Güncelleme: 14:51
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Şabanözü ilçesine ziyarette bulundu.

Şabanözü Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Taşolar, köy ve mahallelerin sorunlarını dinledi.

Talep ve sorunlar hakkında ilgili müdürlerden de bilgi alan Vali Taşolar, en kısa sürede ve imkanlar ölçüsünde sorunların çözüleceğini ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Kaymakam Emre Urhan, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, il ve ilçe kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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