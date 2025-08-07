Cankurtaran Mahallesi'nde Arama Kurtarma Hizmeti - Son Dakika
Cankurtaran Mahallesi'nde Arama Kurtarma Hizmeti

Cankurtaran Mahallesi\'nde Arama Kurtarma Hizmeti
07.08.2025 11:26
Konya'nın Cankurtaran Mahallesi'nde 36 gönüllü, AFAD ile afetlere etkin müdahale ediyor.

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı 175 nüfuslu Cankurtaran Mahallesi'nde kurulan Cankurt Arama Kurtarma Birliği, 36 eğitimli gönüllüsüyle AFAD koordinasyonunda afetlere müdahale ediyor.

Büyükşehir yasasından önce köy statüsünde olan 175 nüfuslu mahalle, bölgeden geçen D-695 kara yolunda kış aylarında yoğun kar ve tipiden dolayı mahsur kalanlara yardım ettiği için "Cankurtaran" adını aldı.

Mahalle sakinleri, bugüne birçok afette bireysel olarak görev alarak, atalarından miras kalan yardımseverlik geleneğini sürdürdü. Mahallenin gençleri, geçen yıl da profesyonel arama kurtarma birimi kurarak, yardımseverliklerini kurumsal yapıya dönüştürdü.

Mahalle Muhtarı Recep Uyar'ın öncülüğünde, Cankurtaran Köyü İlim Kültür Sanat Yardımlaşma Derneği bünyesinde kurulan "Cankurt Arama Kurtarma Birliği"nin üyesi 36 gönüllü, AFAD koordinasyonunda afetlerde görev almak için seferber oluyor.

"İsmimizin hakkını veriyoruz"

Muhtar Recep Uyar, AA muhabirine, mahallesinin adını, halkının geçmişte zor kış şartlarında yolda kalanlara yardım etmesinden aldığını söyledi.

Kurdukları Cankurt Arama Kurtarma Birliği'nde görev yapan 36 gönüllünün, AFAD üyelerinden eğitim aldıktan sonra afetlere müdahalelere katıldığını anlatan Uyar, "Daha önce derneksiz amatör, bireysel faaliyetlerde bulunuyorduk. Günümüzün şartları, artık dernekleşmeye ve kurumsallaşmaya zorlayınca geçen yıl dernek kurduk. Atalarımızın miras bıraktığı bu ismi yaşatmak, can kurtarmaya gönül vermek bizim için bir onur. Bu nedenle dernekleştik. Arama kurtarma faaliyetlerimizi artık daha organize ve profesyonel biçimde yürütüyoruz. İsmimizin hakkını veriyoruz." diye konuştu.

Uyar, aralarında üniversite öğrencileri, memur ve esnafın da bulunduğu 36 gencin eğitimlerini tamamladığını, farklı afetlerde görevler aldıklarını sözlerine ekledi.

Sadece 36 kişi değil, tüm mahalle hazır

Dernek üyesi Nasrettin Öncül de her yaştan bireyin afetle mücadele bilinciyle yetiştiğini vurgulayarak, "10 yaşındaki çocuk da 70 yaşındaki amcamız da gerektiğinde bir afet durumunda hazır. Resmi 36 kişi olsa da aslında tüm köy, bu işe gönül vermiş durumda." dedi.

"Afetlere müdahale kapasitesini artırdık"

Arama kurtarma ekibinin lideri Abdullah Örs ise ekipte daha önce Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinden, Kahramanmaraş merkezli depreme kadar birçok olayda görev yapan deneyimli isimlerin olduğunu aktardı.

Örs, afet çağrılarına karşı teyakkuzda olduklarını vurgulayarak, "Konya'daki Taşoluk Apartmanı'nın yıkıldığı olaya 5 kişilik ekibimizle hemen intikal ettik. Doğanhisar'daki orman yangınında da yer aldık. İşimiz sadece yangın söndürmek değil, insani yardım, tahliye ve psikolojik destek gibi konularda da aktifiz. Eğitim ve kurumsallaşma süreciyle afetlere müdahale kapasitesini artırdık." dedi.

Her bir üyenin eğitim belgeleri ve sertifikaları bulunduğunu anlatan Örs, eğitimin asla bitmeyeceğini, kendilerini sürekli geliştirmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

