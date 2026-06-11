Cankurtaran Oteller Bölgesi Yayalaştırılıyor - Son Dakika
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Cankurtaran Oteller Bölgesi Yayalaştırılıyor

Cankurtaran Oteller Bölgesi Yayalaştırılıyor
11.06.2026 12:53
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İBB UKOME, Tarihi Yarımada Ulaşım Eylem Planı kapsamında Cankurtaran oteller bölgesinin yayalaştırılmasını oy birliğiyle kabul etti. 2,9 km'lik alan ekimde araç trafiğine kapatılacak, tur otobüsleri için düzenlemeler yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Tarihi Yarımada Ulaşım Eylem Planı kapsamında, Cankurtaran oteller bölgesinin yayalaştırılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

UKOME'nin haziran ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Büyük İstanbul Otogarı Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, Tarihi Yarımada Ulaşım Eylem Planı kapsamında, 2,9 kilometrelik Cankurtaran oteller bölgesinin yayalaştırılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Oy birliğiyle kabul edilen plana göre, Kennedy Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan oluşan güzergahta tur otobüslerine serbest dolaşım izni verilirken, otobüslerin yayalaştırılan bölge içine girişleri yasaklanacak.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galataport-Sirkeci-Beyazıt arasında Galataport'a gelen turistler için özel ek sefer düzenlenmesi öngörülen planda, Haliç Hop-On Hop-Of deniz hattı ile turistik hub (merkez) oluşturulması, Yenikapı'da tur otobüsleri için indirme bindirme alanları yapılması yer aldı.

Plana göre, Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Ayasofya bölgelerine ek olarak Cankurtaran oteller bölgesini de içeren alan özel araç trafiğine kapatılacak. Cankurtaran bölgesindeki Cankurtaran Caddesi ile Adliye, Amiral Taftil, Arasta Çarşısı, Çayıroğlu, Çetinkaya, Dalbastı, Fenerlikapı, Gelinlik, Kapıağası, Konut, Mustafapaşa, Oğul, Sultaniyegah, Şehit Hasan Kuyu, Şifa Hamamı, Tavukhane, Terbıyık, Tomurcuk, Utangaç, Yeğen ve Yeni Saraçhane sokakları ile Mustafapaşa, Şadırvan ve Terbıyık çıkmazlarından oluşan 2,9 kilometrelik alanın yayalaştırılacağı planın ekim ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yayalaştırılma kararı verilen bölgede yükleme ve boşaltma faaliyetlerine 00.00-06.00 saatleri arasında 30 dakika süreyle izin verilecek.

Tarihi yarımadada daha önce Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Ayasofya bölgelerinde 2,5 kilometrelik alan yayalaştırılmıştı.

Adalar'daki elektrikli araçların tecili süresinin uzatılması alt komisyona havale edildi

Toplantıda, Adalar'da kullanılan elektrikli araçların tescil süresinin uzatılması ve Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında planlanan otobüs güzergahının düzenlenmesine ilişkin teklifler ise yeniden değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi.

Bir diğer gündem maddesi olarak havalimanı hatlarının güzergahlarının değerlendirilmesi teklifi de toplantıda görüşüldü. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına, Eminönü'nden seferlerin düzenlenmesini içeren madde oy birliğiyle kabul edildi.

Taksi uygulamalarının komisyonlarına ilişkin şikayetler görüşüldü

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından toplantıya getirilen ek maddede ise Elektronik Yönetim Ulaşım Lisansı kapsamında çalışan taksi uygulamalarının vatandaşlardan aldığı hizmet bedelleri ve bunun yanı sıra tüm taksilerde kullanılmaya başlanan kredi kartı hizmet bedellerine ilişkin şikayetler görüşüldü.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, söz alarak hem kendilerinden hem de vatandaşlardan alınan hizmet bedelleri ve kredi kartı komisyonlarına tepki gösterdi.

Uygulamaların hem kendilerinden hem de vatandaşlardan hizmet bedeli adı altında ücret aldığını belirten Dalcı, "50 ila 120 lira arasında haksız ve yasalara aykırı olarak hizmet bedeli tahsili yaptırılıyor. Biz bundan çok rahatsızız. UKOME'den bunu kaldırmasını talep ediyoruz. Taksi esnafından da yüzde 12 ila 25 arasında komisyon alınıyor. Merkez Bankasının yüzde 6'lık komisyon açıklamasına karşın şu anda İstanbul'da ticari taksilerden yüzde 14'e varan komisyonlar kesiliyor. Taksi çağırma uygulamalarının müşterilerimizden aldığı haksız ve hukuksuz komisyonun alınacak kararla sonlandırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gündem maddesi, oluşturulacak komisyonda görüşülmek üzere alt komisyona havale edildi.

Kaynak: AA

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Atatürk Bulvarı, Ragıp Gümüşpala, Kennedy Caddesi, Yerel Yönetim, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cankurtaran Oteller Bölgesi Yayalaştırılıyor - Son Dakika

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