Canlı yayında polis memurlarına sinkaflı sözler sarf eden Semih Varol gözaltına alındı

SANAL medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sanal medya ünlüsü Semih Varol, gözaltına alındı.

Sanal medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sanal medya ünlüsü Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Varol hakkında; 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Varol'un, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edileceği öğrenildi.