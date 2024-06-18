Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Bangladeş'teki Arakan Mülteci Kampında 250 Büyükbaş Kurban Keserek 40 Bin Kişiye Dağıttı

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COX'S Sivil toplum kuruluşu Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakan mülteci kampında 250 büyükbaş kurban keserek 40 bin kişiye kurban eti dağıttı.

Derneğin Bangladeş Arakan Mülteci kampları sorumlusu Selman Tür, 2024 Yılı Kurban Organizasyonu kapsamında yaklaşık 1,8 milyon mültecinin yaşadığı Cox's Bazar'daki Arakan mülteci kampında çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Tür, "Bu kamplarda yaşayan insanlar Myanmar'daki zulümden kaçarak buraya sığınan insanlar. 36 farklı bölgeden oluşan kampta yaşayan Arakanlı mülteciler, yaklaşık 55 kilometrekarelik bir alana sığdırılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak Türkiye'den kurban vekaleti emanetlerini getirdiklerine dikkati çeken Tür, "Yaklaşık 1750 hisseyi buraya getirdik. Toplamda 250 büyükbaş kurban kestik burada. Kesmiş olduğumuz bu kurbanlardan yaklaşık 40 bin insan yararlanacak. Buradaki yardımlara bu şekilde devam edeceğiz." dedi.