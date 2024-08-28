Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gıda Yardımlarını Gazze\'ye Ulaştırdı

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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin hayırseverlerin katkısıyla hazırladığı gıda maddelerini taşıyan 2 yardım tırı Gazze'ye ulaştı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki bağışçıların katkısıyla Ürdün'de hazırlanarak yola çıkarılan ve 40 ton gıda maddesi taşıyan 2 yardım tırı, Gazze'nin kuzeyindeki lojistik merkezine vardı.

Yardım malzemelerinin 6 bin aileye dağıtılması için hazırlıklar sürüyor.

Bölgedeki çalışmalar kapmasında, her gün yüzlerce aileye sebze paketleri dağıtılıyor. Ayrıca "Tüp Gaz Dağıtım Projesi" kapsamında Gazze'nin güneyindeki ailelere ilk büyük boy tüp gazların dağıtımı yapılıyor.

Cibaliye bölgesinde 17 bin metrekare alanda çadır kent inşası ise devam ediyor. Projenin eylül sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.