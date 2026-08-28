Çantacı esnafı, yeni eğitim yılına hazır - Son Dakika
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Çantacı esnafı, yeni eğitim yılına hazır

Çantacı esnafı, yeni eğitim yılına hazır
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Ankara'da çantacılar, 2026-2027 eğitim yılı için renkli ve aksesuar zenginliğine sahip çantalar sunuyor.

Çantacı esnafı, eğitim öğretim yılı öncesinde raflarını yeni ürünlerle doldururken, bu yıl renkli tasarımları, çeşitli figürleri, anahtarlık ve çıkartma gibi aksesuarları ile aynı renkte beslenme çantası ve kalemlik bulunan okul çantaları öne çıkıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrencilerin okul ihtiyaçlarına yönelik alışveriş de başladı.

Veliler, başta okul çantası olmak üzere kırtasiye ürünleri, kıyafet ve ayakkabılarda hem bütçesine uygun hem de kaliteli ürünlere yöneliyor.

Ankara'nın Ulus semtinde yer alan tarihi Çantacılar Sokağı'nın esnafı da yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklarını tamamladı.

Hem üretim hem de satışın yapıldığı tarihi sokakta esnaf, her yaş grubuna uygun ve farklı modeldeki çantaları öğrencilerin beğenisine sunuyor. Bu sezon, üzerinde ayıcık figürü, anahtarlık, yapışkanlı çıkartma gibi aksesuarlar açısından zengin modeller ilgi görüyor. Ayrıca aynı renkte beslenme çantası ve kalemliği de olan set halindeki okul çantaları da ilgi çekiyor.

Fiyatlar 400 liradan başlıyor

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Uzun, AA muhabirine, Çantacılar Sokağı'ndaki üretim ile toptan ve perakende satışın, ülke genelindeki faaliyetlerin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu belirtti.

Ülkenin okul çantası ihtiyacının yüzde 50'sinin bu sokaktan karşılandığını ifade eden Uzun, fiyatların halihazırda 400 ila 4 bin lira olduğunu söyledi.

Uzun, esnafın, çocukların yaş gruplarına uygun, farklı özellikler taşıyan çantalar ürettiğini dile getirerek, "Her kesime hitap edecek şekilde üretimimiz mevcut, velilerin de alışveriş yaparken, yaş grubunu ve çantanın kullanılacağı süreyi dikkate alması önem taşıyor. Çantanın lisanslı olması önemli. Mutlaka piyasa araştırması yapsınlar ve güvendikleri yerlerden alışverişlerini gerçekleştirsinler." dedi.

Son yıllarda çevrim içi yapılan toptan ve perakende satışların arttığına işaret eden Uzun, bu satışlarda iade edilen ürünlerdeki kargo maliyetlerinin üreticilere yansımasının, sektörde maliyet yükü oluşturduğunu, bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Uzun, Çantacılar Sokağı'nın fiziki yapısının geliştirilmesi gerektiğini de belirterek, "Otopark sorunu olduğu için müşteriler buraya gelirken sorun yaşıyor." dedi.

"Hem yerli hem de ithal ürünler satışa sunuluyor"

Esnaf İbrahim Gökşin de son yıllarda okul çantalarına yönelik talebin değişmeye başladığını söyledi.

Önceki yıllarda daha sade ve düz modellerin tercih edildiğini bildiren Gökşin, "Bu yıl daha renkli ve üzerinde aksesuar olan okul çantaları çocukların ilgisini çekmeye başladı. İçerisinde beslenme çantası ve kalemlik de olan takım halindeki modeller tercih ediliyor, bu anlamda hem yerli hem de ithal ürünler satışa sunuluyor." diye konuştu.

Gökşin, çantanın uzun ömürlü olması için çamaşır makinesinde yıkanmaması uyarısında bulundu.

Çanta imalatçısı Mustafa Aka da okul çantası, valiz, medikal çanta gibi farklı çeşitlerde üretim gerçekleştirerek yurt dışına dahi satış yaptıklarını, haftalık yaklaşık 1500 çanta imal ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Hüseyin Uzun, Alışveriş, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çantacı esnafı, yeni eğitim yılına hazır - Son Dakika

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