Canva büyüme yavaşlaması nedeniyle 1.271 çalışanı kapsayan yeniden yapılanmaya gitti

SİDNEY, 4 Kasım (Xinhua) -- Avustralya merkezli dijital tasarım devi Canva, şirketin büyümesindeki yavaşlamaya karşılık büyük çaplı yeniden yapılanmaya gidileceğini ve bu süreçten 1.200'den fazla çalışanın etkileneceğini açıkladı.

Canva CEO'su ve kurucu ortağı Melanie Perkins çarşamba günü çalışanlara gönderdiği mesajda, teknoloji devinin işgücünün yüzde 22'sine denk gelen 1.271 kişinin bu yeniden yapılanmadan etkileneceğini belirtti.

Perkins, "Bu, bazı çalışanlar için görevlerinde değişiklikler yapılması veya merkezi ofislere taşınmalarının istenmesi anlamına gelecek. Ayrıca Canva'yı bugünlere taşıyan bazı ekip arkadaşlarımıza ve dostlarımıza veda etmek zorunda kalacağız" ifadesini kullandı.

Canva'nın ürün, büyüme ve platform ekiplerinin tek bir çatı altında birleştirileceğini söyleyen Perkins, Sidney'in daha fazla ürün ekibi için ana merkez haline geleceğini belirtti.

Sidney merkezli şirket, ağustos ayında 2026 yılına ilişkin gelir tahminini aşağı yönlü revize ederek büyüme öngörüsünü yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirmiş ve şirket içi değerlemesini 43,9 milyar Avustralya dolarına (yaklaşık 30,6 milyar ABD doları) düşürmüştü.

Perkins'in açıklamasında yapay zekanın etkisine değinilmezken, Avustralya Yayın Kurumu (ABC) yeniden yapılanmanın Canva'nın yapay zeka odaklı ürünler geliştirmesine zemin hazırlayacağını bildirdi.