Caparov, Utah'taki Deer Valley deneyimiyle dört mevsimlik tatil merkezleri hedefliyor - Son Dakika
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Caparov, Utah'taki Deer Valley deneyimiyle dört mevsimlik tatil merkezleri hedefliyor

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Caparov, Utah\'taki Deer Valley deneyimiyle dört mevsimlik tatil merkezleri hedefliyor
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, turizmi dört mevsime yayacak dünya standartlarında tatil merkezleri kurmayı hedeflediklerini bildirdi. Caparov, ABD ziyaretinde Utah'taki Deer Valley projesi hakkında bilgi alıp ilgili kurumlara yatırımcı çekme talimatı verdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkedeki turizm faaliyetlerini sadece belirli mevsimlerle sınırlı kalmaktan çıkarıp dört mevsime yaymayı hedeflediklerini bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Caparov, ABD'ye yaptığı çalışma ziyareti sırasında Utah eyaletindeki Deer Valley Kayak Merkezi'nin genişletme projesi hakkında bilgi aldı.

Burada, Caparov'a modern otel, konut, spor ve turizm altyapısına sahip yeni bir "dört mevsimlik tatil köyü" kümesinin oluşturulmasını öngören Deer Valley konsepti sunuldu.

Kırgızistan'ın sahip olduğu doğa ve dağ turizmi potansiyeline dikkati çeken Caparov, ülkesi için Utah'ın deneyiminin önemli olduğunu söyledi.

Görevlerinin yalnızca münferit kayak merkezleri inşa etmek olmadığını kaydeden Caparov, "Kırgızistan'ın turizm alanında büyük hedefleri var. Amacımız, hem vatandaşlarımız hem de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için yıl boyunca hizmet edecek dünya standartlarında tatil merkezleri oluşturmaktır." diye konuştu.

Caparov, ilgili devlet kurumlarına, Utah eyaletindeki entegre dağlık bölge kalkınması deneyimini inceleme, uluslararası otel markaları ile yatırımcıları ülkeye çekme talimatı verdi.

Kırgızistan'ın dünyanın en güzel dağlık ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Caparov, "Şimdi önümüzdeki esas görev, bu eşsiz doğal zenginliği özenle yüksek kaliteli bir turizm ürününe dönüştürerek ülkemizi bölgesel bir çekim merkezine ve küresel turizm haritasının vazgeçilmez bir parçasına dönüştürmektir." ifadesini kullandı.

Ülkede inşaatı süren ve yıl sonunda ilk etabının açılması beklenen "Ala-Too Tatil Köyü" (Ala-Too Resort Kayak Merkezi) projesinin önemine değinen Caparov, ABD, Avrupa ve Asya ülkeleri ile komşu devletlerin tecrübelerinin incelendiğini söyledi.

Kaynak: AA
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