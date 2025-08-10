Caparov ve Putin'den Ukrayna Görüşmesi - Son Dakika
Caparov ve Putin'den Ukrayna Görüşmesi

10.08.2025 19:22
Kırgızistan ve Rusya liderleri, Ukrayna krizi ve diplomatik çabaları ele aldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov ile Putin telefonda görüştü.

Görüşmede Ukrayna krizinin çözümü konusunda ABD tarafıyla son dönemde yürütülen diplomatik görüşmelerin sonuçları paylaşıldı.

Caparov, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek, krizin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik çabalara destek verdiğini ifade etti.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, uluslararası ve bölgesel ortaklıklar çerçevesinde işbirliği olanakları ele alındı.

Kaynak: AA

