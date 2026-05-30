Çarıkçılığın Usta Eli: Mehmet Oskay

30.05.2026 11:16
Mehmet Oskay, dedesinin mirası çarıkçılığı 45 yıldır yaşatıyor ve modern ihtiyaçlara uyarlıyor.

Tekirdağ'ın Karacakılavuz Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Oskay, dedesinden miras aldığı çarıkçılık mesleğini 45 yıldır yaşatıyor.

Henüz 9 yaşındayken dedesinin yanında deri kesmeyi ve çarık dikmeyi öğrenen Oskay, yıllar içinde ustalaşarak geleneksel yöntemlerle üretimini sürdürdü.

Küçük atölyesinde el emeğiyle hazırladığı çarıkları Türkiye'nin birçok noktasına gönderen Oskay, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için de çaba gösteriyor.

Deri işçiliğinin inceliklerini yıllar içinde geliştiren Oskay, geleneksel çarıkları günün ihtiyaçlarına uyarlayarak ayakkabı ve sandalet formunda yeni modeller tasarlıyor.

Erkeklerin yanı sıra kadınlara yönelik ürünler de hazırlayan Oskay, böylece unutulmaya yüz tutan bir zanaatı modern yaşamla buluşturuyor.

Atölyesi yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda geçmişe açılan küçük bir kültür durağı niteliği taşıyor.

Oskay, yıllar içinde topladığı bakır kaplar, su taşıma araçları, tarım aletleri ve çeşitli antika eşyaları burada sergileyerek ziyaretçilere geçmiş yaşam kültürünü tanıtıyor.

Mehmet Oskay, AA muhabirine, çarıkçılığın aile mirası olduğunu söyledi.

Mesleği çocuk yaşlarda öğrenmeye başladığını belirten Oskay, "9 yaşından beri çarık yapıyorum. Bu meslek bize dedemizden kaldı. Yıllardır devam ettiriyorum. Gücüm yettiğince de sürdürmeye çalışacağım. Daha sonra çocuğuma devretmek istiyorum." dedi.

Çarığın doğal yapısı sayesinde rahat bir kullanım sunduğunu ifade eden Oskay, özellikle bahçe işlerinde tercih edildiğini anlattı.

Oskay, "Çarığın çamurlu havalarda çamur tutmama özelliği var. Deri olduğu için ayağı rahat ettiriyor. Eskiden daha çok kırsal yaşamda kullanılırdı ancak günümüzde farklı amaçlarla tercih edenler de var." diye konuştu.

Bir çarığın üretim sürecinin deri kesimiyle başladığını anlatan Oskay, şunları kaydetti:

"Önce deriyi kesiyoruz, ardından işleyip dikiyoruz. Son aşamada kalıba çekerek kullanıma hazır hale getiriyoruz. Uzun yıllardır bu işi yaptığım için bir çarığı yaklaşık 10 dakikada hazırlayabiliyorum. İstanbul, İzmir ve Trakya'nın çeşitli bölgelerinden siparişler alıyoruz."

Kaynak: AA

