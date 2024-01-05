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Çark Deresi'nde erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Çark Deresi'nde erkek bir ceset bulundu. Cesedin Turan Görgülü'ye ait olduğu belirlendi. Cesetin çıkarılması için AFAD ekipleri sevk edildi. İncelemede darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çark Deresi\'nde erkek cesedi bulundu
05.01.2024 - 22:28,
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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinden geçen Çark Deresi'nde erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Turan Görgülü'ye (50) ait olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Sapanca gölünden fazla suların tahliye edildiği ve Adapazarı şehir merkezinden geçen Çark Deresi'nde meydana geldi. Derenin içerisinde ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cesedin dereden çıkartılamaması nedeniyle bölgeye AFAD ekipleri gönderildi. Ceset görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi mevkisinde AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin Turan Görgülü'ye ait olduğu belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Görgülü'nün vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Görgülü'nün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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