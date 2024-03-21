Carles Puigdemont, Katalonya İçin Birlik Partisi'nden Özerk Hükümet Başkan Adayı Oldu

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İspanya'da hakkında arama ve tutuklama emri bulunan, Ekim 2017'de İspanyol yargısından kaçarak Brüksel'e giden eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı ve 2019'dan bu yana Avrupa Parlamenteri olan Carles Puigdemont, 12 Mayıs'ta yapılacak yerel parlamento seçimlerinde Katalonya İçin Birlik (Junts) partisinden özerk hükümet başkan adayı oldu.

Puigdemont, Fransa'nın İspanya sınırına yakın küçük ilçesi Elna'nın belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmayacağını, önceliğinin 12 Mayıs'ta Katalonya'da yapılacak erken yerel parlamento seçimleri olduğunu ve lideri olduğu Junts'un özerk hükümet başkan adayı olacağını açıkladı.

Junts partisinin sempatizanlarının "bağımsızlık" sloganları altında adaylığını duyuran Puigdemont, "Ben itaat eden biri değilim. İdeallerimden, kendimden vazgeçmeyi sevmiyorum. En az riskli olanı, rahatı aramıyorum. Sürgünde yaklaşık 6,5 yıl boyunca başkanlığı savundum. 155. Madde ile (İspanya Anayasası'nın özerk yönetim haklarının feshedilip merkezi yönetime devretme hakkını içeren maddesi. Katalonya'da yasa dışı referandumdan sonra bir müddet uygulandı.) haksız ve hukuka aykırı bir şekilde görevden alındım. Şimdi bunu geri alma fırsatı yakaladım." dedi.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin iktidara gelmesi için dışarıdan destek veren ayrılıkçı Katalan partilerin şartıyla hazırlanan ve 14 Mart'ta Meclis'te kabul edildikten sonra Senato'ya gönderilen ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesini öngören yasa tasarısının mayıs ayı sonunda yürürlüğe gireceğine güvenen Puigdemont, yasa çıkmadan İspanya'ya girmesi halinde tutuklanma olasılığı olduğundan seçim kampanyasını Brüksel'den yönetecek.

Puigdemont'un adaylığını açıkladığı Elna, İspanya sınırına sadece 35 kilometre kadar uzaklıkta bulunurken Katalancayı resmi dil olarak kabul eden ilk Fransız ilçesi olarak biliniyor.

Katalonya'nın 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gittiği ve sonrasında Katalonya yerel parlamentosunda açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık kararı aldığı dönemde Katalonya Özerk Hükümet Başkanı olan Carles Puigdemont, 30 Ekim 2017'de İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya gitmiş ve 2019'da Avrupa Parlamentosu'na (AP) Junts'tan parlamenter seçilmişti.

Puigdemont, hakkındaki arama ve tutuklama kararından dolayı Mart 2018'de Almanya'da, Eylül 2021'de de İtalya'da gözaltına alınsa da daha sonra serbest bırakılmıştı.

Belçika mahkemesi de Ocak 2020'de İspanya'nın Puigdemont'un iadesiyle ilgili talebini reddetmişti.

Puigdemont'un 12 Mayıs'ta yapılacak Katalonya yerel parlamentosu erken seçimlerinden sonra af yasasının resmileşmesi halinde İspanya'ya geri dönmesi beklenirken, mevcut durumda hakkındaki hukuki süreç devam ediyor.