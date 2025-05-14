Carney'den Rusya-Ukrayna Müzakerelerine Önemli Değerlendirme - Son Dakika
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Carney'den Rusya-Ukrayna Müzakerelerine Önemli Değerlendirme

Kanada Başbakanı Carney, İstanbul'daki barış görüşmelerinin önemine vurgu yaptı ve ABD ile işbirliği gerekliliğini belirtti.

14.05.2025 15:11
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Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya- Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerini "önemli" olarak niteledi.

Skynews kanalına röportaj veren Carney, ABD Başkanı Donald Trump'la mayıs başındaki Oval Ofis görüşmesi, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri ve dış politika konularında değerlendirmelerde bulundu.

Carney, Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde bazı dalgalanmaların olduğunu bildiğini, tarafların 15 Mayıs Perşembe İstanbul'da bir araya gelecek olmasını "önemli" bulduğunu belirtti.

Kanada'nın ekonomik ve ulusal güvenlik krizi ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Carney, "ABD ile güvenlik alanında daha fazla işbirliği yapmamız gerekecek. Ancak bu kriz, aynı zamanda küresel ekonominin doğasındaki temel bir değişimi de işaret ediyor." dedi.

"(Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet yapmak istemesi) Ama bu asla olmayacak"

Trump ile yaptığı görüşmede ABD Başkanı'nın daha önce Kanada'yı "51. eyalet" olarak nitelendirmesi hatırlatıldığında Carney, "Belki böyle bir düşünce cazip gelmiş olabilir, hala aklının ucundan geçiyor olabilir. Ama bu asla olmayacak." şeklinde konuştu.

Carney, görüşmenin Kanada Başbakanı'nın "makamına saygının yeniden tesis edilmesi" amacı taşıdığını, bağımsız iki ülke olarak ilişkileri yeniden başlattıklarını söyledi.

ABD'nin çelik ve alüminyum sektörlerine yönelik gümrük tarifeleri ile ilgili konuşan Carney, " (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) NAFTA ihlalleri ve otomotiv sektörüne zarar veren adımlar Kanada üzerinde ekonomik etkiler doğuruyor." ifadesini kullandı.

Carney, ABD'nin Kanada'ya daha fazla tarife uygulayabilme ihtimalinin her zaman var olduğunu kaydederek, "Ancak biz kendi iç dinamiklerimizle bu olumsuzlukları aşacak güçteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz de ihtiyaç duyduklarında onların yanında olacağız"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın şubat sonunda Oval Ofis'e yaptığı ziyaret sırasında Trump'a "ikinci kez İngiltere'yi ziyaret etmesi" yönünde davette bulunmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Carney, "Kanadalılar bu jestten etkilenmedi, hatta çoğu hoşnutsuzdu. Egemenlik konusundaki hassasiyetimizin altını çizdiğimiz bir dönemde bu çağrı uygun olmadı." yorumunu yaptı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın Kanada parlamentosu açılışına davet edilmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Carney, bunun öncelikle Kanadalılara yönelik bir "egemenlik mesajı" olduğunu dile getirdi.

Carney, bu ziyarete ilişkin "Kanada'nın kimliğini, tarihsel köklerini ve bugün sahip olduğu çeşitliliği hatırlatan güçlü bir sembol." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma bütçesinin son yıllarda iki katından fazla artırıldığını, özellikle Arktik bölgesinin korunması, NATO yükümlülükleri ve sınır güvenliği için yatırımların süreceğini aktaran Carney, Kanada'nın uluslararası ittifaklar içinde güvenilir bir ortak olduğunu belirterek, "Onların (ABD'nin) bize destek vereceğinden eminim, biz de ihtiyaç duyduklarında onların yanında olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Carney'den Rusya-Ukrayna Müzakerelerine Önemli Değerlendirme - Son Dakika

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