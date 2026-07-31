CarrefourSA Aydın Grup'a Devredildi - Son Dakika
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CarrefourSA Aydın Grup'a Devredildi

CarrefourSA Aydın Grup\'a Devredildi
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CarrefourSA hisselerinin %89,28'i Aydın Grup'a devredildi, yeni CEO Hatice Evren göreve başladı.

CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'inin Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık'a devri, Rekabet Kurumu dahil tüm yasal onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmen gerçekleşti. Devirle birlikte CarrefourSA'nın, güçlenen finansal yapısıyla büyüme odaklı yeni bir döneme girdiği belirtildi.

CarrefourSA'nın sermayesini temsil eden payların yüzde 89,28'lik bölümünün Aydın Grup'a devrine ilişkin tüm yasal süreçlerin tamamlanmasıyla devir işlemi bugün itibarıyla sonuçlandı. Yeni yapıda, Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık çatısı altında bulunan CarrefourSA ile A101'in farklı yönetim yapıları altında, kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA'nın CEO'luğu görevini Hatice Evren yürütecek. Yeni dönemde şirketin müşteri deneyimini geliştirmesi, iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmesi ve ekonomik katkısını artırması hedefleniyor.

'YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ'

Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde, "Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. CarrefourSA'nın yeni yatırımımızla sağlamlaşacak finansal yapısı, bize daha cesur adımlar atma imkanı veriyor. Mağazalarımıza gelen herkes için daha iyi bir deneyim sunmayı, alışverişi daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz açısından güven veren, değer yaratan ve birlikte büyümeyi destekleyen bir iş ortağı olmayı önemsiyoruz. Çalışanlarımız için ise gelişim alanı sunan ve parçası olmaktan gurur duyulan bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA TAŞIYACAĞIZ'

CarrefourSA'nın en güçlü yanlarından birinin taze, kaliteli ve zengin ürün çeşitliliği olduğunu belirten Bostan, "Bu gücü daha da büyüterek Türkiye'nin dört bir yanına taşıyacağız. Hedefimiz, Türkiye'nin her ilinde ve çok daha fazla noktada tüketicilere ulaşmak, erişilebilirlikle kaliteyi birlikte geliştirmek. konomiye kattığımız değeri, istihdamımızı ve yerli tedarikçilerimizle kurduğumuz iş birliğini daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

BİN 237 MAĞAZA VE 9 BİN 599 ÇALIŞAN

Şirketten paylaşılan bilgilere göre CarrefourSA, 77 ilde 1.237 mağaza ve 9 bin 599 çalışanla faaliyet gösteriyor. Toplam 528 bin 261 metrekare satış alanına sahip şirketin ağı; 19 hipermarket, 259 süpermarket, 57 gurme market, 268 mini market, 2 profesyonel market ve 632 bayiden oluşuyor. CarrefourSA'nın 2025 yılında online ve fiziksel kanallarıyla 300 milyon müşteriye ulaştığı, aylık ortalama 10,5 milyon dijital ziyaretçi ağırladığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CarrefourSA Aydın Grup'a Devredildi - Son Dakika

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