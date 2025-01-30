Samsun'un Çarşamba ilçesinde aralarında tartışma çıkan 2 kişi bıçakla birbirini yaraladı.
İddiaya göre, Sarıcalı Mahallesi Park Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan A.T. ve B.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S. ve A.T, birbirlerini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan A.T, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Bıçaklı Kavga - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?