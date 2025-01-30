Çarşamba'da Bıçaklı Kavga

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde aralarında tartışma çıkan 2 kişi bıçakla birbirini yaraladı.

İddiaya göre, Sarıcalı Mahallesi Park Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan A.T. ve B.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S. ve A.T, birbirlerini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.T, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.