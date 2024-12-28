Çarşamba'da Kaybolan Balıkçı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Çarşamba'da Kaybolan Balıkçı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çarşamba\'da Kaybolan Balıkçı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan balıkçı için 6 gündür arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

28.12.2024 15:46
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 6 gündür sürüyor.

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinden oluşan 108 kişi katılıyor.

Çalışmalara helikopterle havadan, vatandaşlarca da karadan destek veriliyor.

Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen 2 kişinin bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 2 gün önce limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 7 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cansız bedeni ise dün gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çarşamba'da Kaybolan Balıkçı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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