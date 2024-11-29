Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ilçede belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 senet, 10 yazılı çek, 3 boş çek, çek defteri, 5 ipotek belgesi, 4 alacak verecek defteri, 5 tapu, 15 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası, 6 harici bellek, 5 harddisk, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ile 188 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda C.Ö, M.B, Y.Ö, S.Ö. ile H.Ö. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ö. ile M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?