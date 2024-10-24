Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Çarşamba- Ayvacık kara yolu Salıpazarı kavşağında Hasan Ö. (67) idaresindeki 59 FD 297 plakalı otomobil ile Selahattin Ç. (77) yönetimindeki 55 LG 393 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada Selahattin Ç. ve yanında bulunan Hacer Ç. (72) ile otomobil sürücüsü Hasan Ö. yaralandı.
Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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