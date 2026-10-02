CAS Space, 2027\'de uzay farmasötiği yükünü Lihong-2 ile uzaya göndermeyi planlıyor

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çinli ticari roket şirketi CAS Space, uzay farmasötiği yükleri konusunda ortak araştırma geliştirme çalışmaları yürütmek üzere Guangzhou Laboratuvarı ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bu çerçevede 2027 yılında yeniden kullanılabilir bir uzay aracıyla yörünge altı uçuş doğrulaması gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İlk farmasötik faydalı yük grubunun, şirketin yeniden kullanılabilir fırlatma aracı Lihong-2 ile uzaya gönderilmesi planlanıyor. Şirket, bu kapsamda protein ve küçük moleküllü ilaç kristalleşmesi deneylerinin yanı sıra uzayda kullanılan farmasötik ekipmanların erken aşamadaki teknik doğrulama çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Solunum yolu hastalıkları ile bu hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yönelik araştırmalar yürüten Guangzhou Laboratuvarı, işbirliği kapsamında ilaç kristalizasyonuna ilişkin bilimsel konuları belirleyecek ve deney tasarımı, numune yönetimi, yer kontrolü ve sonuçların analizinden sorumlu olacak.

Laboratuvarın baş araştırmacılarından Xu Qiang, modern tıpta daha yüksek kaliteli yapısal verilere, daha kararlı ilaç kristal formlarına, hastalıkların insan vücudundaki gelişimini daha gerçekçi şekilde yansıtan deney ortamlarına ve daha verimli tarama araçlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Xu, uzay ortamının bu alanlarda karşılaşılan bazı zorlukların aşılmasına yönelik yeni imkanlar sunabileceğini belirtti.

Xu, uzaydaki mikro yerçekimi ortamının bazı proteinlerin daha yüksek kaliteli kristaller oluşturmasına yardımcı olabileceğini ve küçük moleküllü ilaçların farklı kristal formlarının incelenmesi ve parçacıklarının kontrolü için yeni deney koşulları sağlayabileceğini söyledi. Xu, bu koşullarda hücrelerin üç boyutlu yapılar oluşturmasının da kolaylaştığını ve bu yapıların hastalıkların gelişim süreçleri ile ilaçlara verilen tepkilerin incelenmesinde kullanılabileceğini belirtti.

Şirket, Lihong serisi uzay araçlarının uzay tıbbı araştırmaları, biyomedikal deneyler, imalat ve uzay turizmi için tasarlandığını kaydetti. Şirketin Lihong-1 roketi, ocak ayında Çin'in kuzeybatısında gerçekleştirilen alt yörünge uçuş testi görevini başarıyla tamamlamıştı.

CAS Space Başkan Yardımcısı Fan Na, "100 ila 200 kilometre irtifadaki yakın uzay, uzayda imalat ve biyotıp gibi mikro yerçekimi araştırmaları için ideal bir deney ortamı sunuyor" dedi.

Şirketin bu doğrultuda bir hastaneyle ortak uzay tıbbı laboratuvarı kurduğunu belirten Fan, uzayda gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin hızla Dünya'ya ulaştırılmasının yeni ilaç geliştirme çalışmalarını hızlandırabileceğini söyledi.

Uzay farmasötiği de uzayda bitki ve diğer biyolojik materyallerin ıslahı, uzayda malzeme işleme, uydu interneti ve uzay turizmiyle birlikte uzay ekonomisinin gelişmekte olan sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporuna göre, 2023'te 630 milyar ABD doları olan uzay ekonomisinin 2035'e kadar 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu kuruluşlar ise uzay ekonomisinin önümüzdeki 20 yıl içinde birkaç trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacağını öngörüyor.