Casperlar örgütü davasında 51 çocuk için yeni iddianame hazırlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında adli süreçteki 51 çocuk hakkında iddianamenin hazırlandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "yeni nesil suç örgütleri" olarak adlandırılan silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, propaganda dahil suç faaliyetlerinin bütüncül şekilde tespiti, örgüt üyelerinin belirlenmesi, kamu düzenini tehdit eden eylemlerinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve yenilerinin önlenmesi amacıyla başsavcılıkça soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, elebaşılığını "Hamuş" kod adlı İ.A'nın yaptığı, kamuoyunda "Casperlar" olarak anılan silahlı suç örgütünün eylemlerine ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Bürosunca adli süreçteki çocuklara yönelik 16 Ocak'ta tanzim edilen iddianameye ilişkin yargılamanın Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği aktarılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca açılan bu kamu davasından sonra da anılan örgüt üyelerinin suç teşkil eden eylemlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam etmesi üzerine başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul ili başta olmak üzere Diyarbakır, Düzce, Malatya, Trabzon, Tokat, Şanlıurfa ve Bitlis illerinde birçok adreste eş zamanlı arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Açıklanan operasyonlar ve meydana gelen eylemlere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Bürosu tarafından '2026/4092' soruşturma numaralı dosya kapsamında soruşturma işlemleri yürütülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye'de 3 maktul, 28 mağdur-müştekiye yönelik gerçekleştirilen toplam 22 eylemle ilgili olarak 30 adli süreçteki çocuk hakkında tutuklama, 16 adli süreçteki çocuk hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış olup, toplam 51 adli süreçteki çocuk hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'örgütün veya amacının propagandasını yapma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma', 'sayı veya nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'nitelikli yağma', 'nitelikli yağmaya teşebbüs', 'tasarlayarak öldürme', 'nitelikli tehdit', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 3 Eylül'de Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine hitaben 2026/30154 esas sayılı iddianame düzenlendi."