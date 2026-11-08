Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

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Çatalca\'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu
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Çatalca\'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu
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İstanbul’un Çatalca ilçesindeki Hezarfen Havalimanı’na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı pistten çıkarak toprak alana girdi. Kazadan yara almadan kurtulan pilot, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelerin ardından uçak, incelenmek üzere bulunduğu alandan çekildi.

Hezarfen Havalimanı’nda iniş yapan bir eğitim uçağı pistten çıktı. Uçağı güvenli şekilde durduran pilot kazayı yara almadan atlattı.

İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKTI

Çatalca’daki Hezarfen Havalimanı’na saat 09.30 sıralarında iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı, pistten çıkarak toprak alana girdi. Pilot uçağı güvenli şekilde durdurdu.

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

PİLOT YARA ALMADAN KURTULDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan pilot, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

UÇAK İNCELEME İÇİN ÇEKİLDİ

Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemesini tamamlamasının ardından uçak, incelenmek üzere bulunduğu alandan çekildi.

Kaynak: DHA
İstanbulÇatalcaEğitimGüncelPilotSon Dakika

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