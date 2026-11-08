Çatalca\'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’un Çatalca ilçesindeki Hezarfen Havalimanı’na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı pistten çıkarak toprak alana girdi. Kazadan yara almadan kurtulan pilot, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelerin ardından uçak, incelenmek üzere bulunduğu alandan çekildi.
Hezarfen Havalimanı’nda iniş yapan bir eğitim uçağı pistten çıktı. Uçağı güvenli şekilde durduran pilot kazayı yara almadan atlattı.
İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKTI
Çatalca’daki Hezarfen Havalimanı’na saat 09.30 sıralarında iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı, pistten çıkarak toprak alana girdi. Pilot uçağı güvenli şekilde durdurdu.
PİLOT YARA ALMADAN KURTULDU
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan pilot, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
UÇAK İNCELEME İÇİN ÇEKİLDİ
Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemesini tamamlamasının ardından uçak, incelenmek üzere bulunduğu alandan çekildi.
Kaynak: DHA
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