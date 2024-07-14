Çatalca'da Gaz Yüklü Tankerin Devrilmesi Sonucu TEM Otoyolu Trafiğe Açıldı

Çatalca'da, gaz yüklü tankerin devrilmesi sonucu kapatılan TEM Otoyolu yeniden trafiğe açıldı.
Otoyolda, Hezarfen Havaalanı mevkisinden Mahmutbey'e seyreden M.B. idaresindeki 31 ALN 097 gaz yüklü tanker, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan tanker sürücüsü M.B. ile yanındaki kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı.
Ekiplerin devrilen tankeri kaldırmak için yaptığı çalışma sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.
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