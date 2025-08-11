Çatalca'da İki Noktada Yangın

İstanbul Çatalca'da aynı anda 2 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Mahallesi Sahil Bulvarı'nda bir ahırdaki samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

Öte yandan, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki TEM Otoyolu Edirne yönü istikametinde de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına helikopterle de destek verildi.

İlçede, 2 bölgede çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.