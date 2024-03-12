Çatalca'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çatalca'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Çatalca\'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Çatalca'da Kaleiçi Mahallesi Gökçeali Caddesi'nde İETT otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı kaza sonrası normale döndü.

12.03.2024 20:27  Güncelleme: 20:28
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Çatalca'da, İETT otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaleiçi Mahallesi Gökçeali Caddesi'nde İETT otobüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde sıkışan sürücü Fatih S'yi kurtardı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çatalca'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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