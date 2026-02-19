Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde antifiriz hammaddesi taşıyan tanker devildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza ile dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları görüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Çatalca Otoyolu'nda tanker devrildi
