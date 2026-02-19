Çatalca Otoyolu\'nda tanker devrildi

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde antifiriz hammaddesi taşıyan tanker devildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza ile dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları görüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.