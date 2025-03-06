Çatıları Temizleyerek Geçim Sağlıyorlar - Son Dakika
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Çatıları Temizleyerek Geçim Sağlıyorlar

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Muş'ta kar temizleme işçileri, tehlikeli yüksekliklerde çalışarak geçimlerini sağlıyor.

06.03.2025 16:09
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Ekmekleri ipin ucunda

MUŞ - Muş'ta bazı vatandaşlar, bellerine bağladıkları iplerle güvenlik tedbiri aldıktan sonra binaların çatılarında biriken kar kütlelerini temizleyerek geçimini sağlıyor.

Kış mevsiminin sert geçtiği Muş'ta yoğun kar yağışı, günlük yaşamı zorlaştırıyor. Çatılarda tehlike oluşturan kar birikintileri ve buz sarkıtları ise bazıları için ekmek kapısı haline geldi. Genellikle dört kişilik ekipler halinde çalışan işçiler, metrelerce yüksekte canlarını hiçe sayarak temizlik yapıyor. İşçilerin güvenliği için kendi geliştirdikleri yöntemlerden biri, bellerine bağladıkları ipi çatıdaki sağlam bir noktaya sabitlemek. Ekipteki diğer bir çalışan da ipin ucunu tutarak arkadaşının düşme riskini en aza indirmeye çalışıyor.

Kar temizleme işçileri, hem soğuk hava şartları hem de yüksekten düşme tehlikesiyle mücadele ederken, geçimlerini sağlamak için bu zorlu görevi sürdürüyor. Tek güvencelerinin bellerine bağladıkları ip olduğunu söyleyen işçilerden Yunus Aydın, "Aslında dört yıl okuyarak öğretmen olma hayali kurdum ve uzun süre ücretli öğretmenlik yaptım. Ancak kadrolar dolunca biz açıkta kaldık. Şimdi ise geçimimizi sağlamak için ipin ucunda ekmek davası veriyoruz. Günlük kazancımız bir ekmek, bir çorba olsun diye bu tehlikeli işi yapmak zorundayız. Kar, birçok insan için çile olabilir ama bizim için sevinçtir. Çünkü kar yağdığında, biz de çatılara çıkıp kar temizleyerek evimize ekmek götürüyoruz. Bu iş aslında kolay değil, hatta oldukça riskli. Ama başka çaremiz yok. Metrelerce yüksekte çalışırken hayatta kalmak için iple tutunuyoruz. Önce ipi bir bacaya ya da sağlam bir demire bağlıyoruz. Eğer tutturacak bir yer yoksa ekipten bir arkadaşımız ipi tutarak güvenliğimizi sağlamaya çalışıyor. İşimiz zor ve tehlikeli ama ekmek davası için mecburuz" dedi.

Kar yağışına sevindiklerini söyleyen bir diğer kar temizleme işçisi Deniz Aydın ise "Kar yağdığında çok seviniyoruz çünkü geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Yüksek çatılarda arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Gece gündüz, Ramazan ayında bile durmadan işimize devam ediyoruz. Konuşmakta zorlanıyorum ama umarım kazandığım para helaldir. Çatıların yüksek olmadığını düşünenler olabilir ama biz 100 metre yüksekte çalışıyoruz. Herkes parayla bile çıkmaya cesaret edemezken, biz bu işi severek yapıyoruz. Kar yağışı bizim için bir umut. Keşke her zaman kar yağsa da biz de bu işi yaparak geçimimizi sağlasak. Yazın inşaatlarda çalışıyorum, kışın ise çatı temizleyerek aileme ekmek götürüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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