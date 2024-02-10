Çavdır'da Eski Eşini Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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Çavdır'da Eski Eşini Öldüren Kadın Tutuklandı

Çavdır\'da Eski Eşini Öldüren Kadın Tutuklandı

Çavdır'da 2 çocuk annesi eski eşini av tüfeğiyle vurup daha sonra bıçaklayarak öldüren T.Y. ile yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. T.Y. (45) ile ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölhisar Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından katil zanlısı T.Y. ile ona yardım eden 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öldürülen 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Denizli'nin Çal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olay, Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana gelmişti. T.Y, eski eşi Özlem Şımarık'ı kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamış, kadın hastanede hayatını kaybetmişti. T.Y. olay yerinden kaçarken polislerce yakalanmış, T.Y'ye yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

10.02.2024 02:01  Güncelleme: 02:01
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Çavdır'da 2 çocuk annesi eski eşini av tüfeğiyle vurup daha sonra bıçaklayarak öldüren T.Y. ile yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

T.Y. (45) ile ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölhisar Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından katil zanlısı T.Y. ile ona yardım eden 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öldürülen 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Denizli'nin Çal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi gereken sürede cezaevine gitmeyen "kasten yaralama suçundan" hükümlü olduğu belirtilen T.Y, Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamış, iki çocuk annesi kadın hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan T.Y. Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı bağ evinden dağlık alana kaçarken polislerce yakalanmış, T.Y'ye yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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