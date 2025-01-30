Çavuşoğlu'ndan Antalya Ziyaretleri - Son Dakika
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Çavuşoğlu'ndan Antalya Ziyaretleri

Çavuşoğlu\'ndan Antalya Ziyaretleri

Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sağlık ve esnaf konularında temaslarda bulundu.

30.01.2025 13:16
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Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da temasları kapsamında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ile TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti.

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı da olan Çavuşoğlu, Özkan'ı ziyaretinde Antalya'daki sağlık yatırımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Çavuşoğlu, bir süre önce babası vefat eden Özkan'a başsağlığı da diledi.

"Her daim esnafın yanındayız"

Kentteki ziyaretleri kapsamında Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi de ziyaret eden Çavuşoğlu, esnafın sorunlarını dinledi.

Birliğin çalışmaları hakkında Dere'den bilgi alan Çavuşoğlu, kentin en güçlü kuruluşlarından biri olan AESOB'ye misafir olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, AK Parti iktidarlarının her daim esnaf ve sanatkarların yanında durduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu'na ziyaretlerde AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.

Kaynak: AA

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