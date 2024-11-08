Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
G.Ç, (28) idaresindeki 26 ABU 744 plakalı otomobil, Akkonak köyü yakınlarında R.K'nin (69) kullandığı 03 BG 238 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü G.Ç. ile araçtaki F.D, Ş.D. ve H.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çay'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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