Çay Ocağında Alacak Verecek Kavgası: Pompalı Tüfekle Vuruldu

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çay ocağında oturan Murat Ç., alacak-verecek kavgası nedeniyle S.A. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Yaralanan Murat Ç. hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüpheli S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir çay ocağında meydana geldi. S.A. alacak-verecek kavgası nedeniyle çay ocağında oturan Murat Ç.'ye (53) pompalı tüfekle ateş etti. Murat Ç. sol omzu ve kolundan yaralandı. S.A. ise saldırı sonrasında kaçarak uzaklaştı. Yaralanan Murat Ç. bir arkadaşının aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı çay ocağında incelemelerde bulunurken, kaçan S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Murat Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),